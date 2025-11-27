Una periodista de Tres Arroyos murió al caer de un acantilado en Mar del Plata

La periodista tresrroyense Leticia Lembi (33) murió este miércoles por la tarde luego de caer por un acantilado en el sur de Mar del Plata. Ocurrió mientras intentaba tomarse una foto cerca de una escalera en mal estado en las cercanías de la Barranca de los Lobos, donde se encontraba con un familiar y amigos.

Todo sucedió alrededor de las 18.45 de este miércoles, a la altura del kilómetro 365 de la Ruta 11, en una zona de acantilados al sur de Mar del Plata, en las cercanías de la Estancia La Moringa. Allí estaba Lembi junto con un hermano y amigos, caminando y paseando, cuando se le ocurrió sacar una foto y cayó accidentalmente por la escalera desde una altura de 25 metros hacia un vacío y murió en el acto.

Personal de la Policía bonaerense llegó al lugar alertado por los allegados de Lembi, y luego lo hizo también personal médico. Este último, junto con personal del área de Riesgos Especiales del municipio de General Pueyrredón, constató el fallecimiento.

Lembi trabajó en La Voz del Pueblo en 2020 y se había formado como periodista en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), aunque en el último tiempo ejercía la consultoría en estrategias de comunicación digital. (La Nación). (27-11-25).