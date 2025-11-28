Nicolás Lozano, delantero de Monte: “Lo definimos en nuestra casa, donde podremos hacer valer nuestro juego”

Nicolás Lozano, autor del primer gol de Atlético Monte Hermoso frente a SUPA en la primera final de la liguilla, sintetizó cómo fue la conquista: “Recibí solo ahí, le saqué un remate y no sé si le pica antes o qué, pero se complicó para el arquero y pude convertir”.

El delantero se mostró optimista sobre el futuro de su equipo y destacó la importancia de jugar en casa para el partido de vuelta. “Lo definimos en nuestra cancha. La cancha no nos ayudó mucho hoy (por el domingo), pero en casa podremos hacer valer nuestro juego”, dijo el delantero a FM Monte,

Por su parte, Manuel Retamozo habló sobre el rendimiento colectivo de su equipo. Ponderó el trabajo realizado durante todo el año y la capacidad del grupo para adaptarse, incluso con la ausencia de jugadores clave. “Se notaron las bajas de Franco (Ortíz), Polaco (Matias Martin) y otros chicos, pero los que entraron hoy hicieron un gran trabajo”, comentó El defensor no mostró problemas al adaptarse a diferentes posiciones durante el partido: “Me pusieron de dos, luego de cuatro, y la verdad que no se sintió. Es más fácil cuando el equipo funciona como el nuestro”.

Ambos jugadores coincidieron en lo positivo del ambiente dentro del plantel y la fuerza colectiva que les permite enfrentarse a cualquier adversidad. Lozano resaltó la confianza que hay dentro del equipo y el gran ánimo que existe entre los compañeros: “Con el plantel que hay, nos da una energía enorme. Todos trabajamos juntos para que esto salga bien. Estoy muy contento con lo que estamos logrando”. (28-11-25).