El Concejo se muda esta tarde a Oriente
Hoy miércoles, a partir de las 15, sesionará el Concejo Deliberante en Oriente. Emitirá LA DORREGO.
Este es el orden del día:
1.- ACTAS y VERSIONES GRABADAS:
1.1.- Acta Nº 1107 – 775º Sesión Ordinaria.
2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Lectura de la correspondencia recibida.-
3.- COMUNICACIONES:
3.1-DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
3.1.1.- Comunicación Nº 19 promulgación de las Ordenanzas Nº: 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740 y 4741/2025.
4.- DICTAMENES DE COMISIONES:
4.1.- INTERPRETACIÓN, PET. Y REGLAM., OBRAS Y SERV. PÚBLICOS:
4.1.1.- Expte. Nº 0064/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando acondicionar acceso a la cabina bromatológica sita en Acceso Illia.
4.1.2.- Expte. Nº 0109/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando colocación de cámaras de seguridad en fogones del Parque de la Democracia.
4.1.3.- Expte. Nº 0203/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando uso de espacio público a Empresa Eternet S.R.L.
4.1.4.- Expte. Nº 0141/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza afectando inmuebles de propiedad Municipal a Programa “Tu lugar, acceso a la Primera Vivienda”.
4.2.INTERPRETACIÓN, PETICIÒN Y REGLAMENTO; CULT. Y EDUCACIÓN:
4.2.1.- Expte. Nº 0226/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando a Peña Nativista colocación de Referencia Histórica.
4.2.2.- Expte Nº 0130/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza creando Programa Municipal de concientización, Prevención y Reducción de Acoso Escolar, Ciberbullying, y Grooming.
4.3. INT. PET. Y REGLAM., BIENESTAR SOCIAL Y SALUD PÚBLICA.:
4.3.1.- Expte. Nº 0225/24 – HCD.: Proyecto de Ordenanza adhiriendo a Ley Provincial Nº 15.446 Ref. a Red Provincial de Atención Integral del ACV.
4.4.- INTERPRETACIÓN, PETICIÓN Y REGLAMENTO:
4.4.1.- Expte. Nº 0206/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza convalidando convenio suscripto entre la Municipalidad de Coronel Dorrego y PAMI.
4.4.2.- Expte. Nº 0216/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza convalidando convenio suscripto entre la Municipalidad de Coronel Dorrego y el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.
5.- ASUNTOS ENTRADOS:
5.1- DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
5.1.1.- Expte. Nº 0227/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando llamado a licitación pública para otorgamiento en concesión de la explotación del transporte público de pasajeros entre Oriente y Coronel Dorrego.
5.1.2.- Expte Nº 0228/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza convalidando convenio entre el Municipio y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
5.1.3.- Expte Nº 0229/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza aceptando única oferta en Licitación Privada Nº 14/25.
5.1.4.- Expte. Nº 0230/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza convalidando convenio de financiamiento para la mejora del hábitat firmado entre el Municipio y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
5.1.5.- Expte. Nº 0237/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando a empresa BAGSA a realizar obra de extensión de red de gas.
5.2.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES UCR-JUNTOS POR EL CAMBIO:
5.2.1.- Expte. Nº 0231/25 – HCD.: Proyecto de Resolución expresando felicitaciones a deportistas participantes de los Juegos Bonaerenses 2025.
5.2.2.- Expte. Nº 0232/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando trabajos de desmalezamiento en banquina de Ruta Nac. Nº 3.
5.2.3.- Expte. Nº 0233/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando iluminación en cartel de bienvenida a Oriente.
5.2.4.- Expte. Nº 0234/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando al D.E. elaborar proyecto para ejecución de obra de planta de GLP en Marisol
5.2.5.- Expte. Nº 0235/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza reglamentando actividades de turismo rural y turismo rural comunitario.
5.2.6.- Expte. Nº 0236/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza declarando de Interés Municipal jornada sobre turismo rural.
5.3.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES UNIÓN POR LA PATRIA:
5.3.1.- Expte. Nº 0238/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando creación de manual de ceremonial y protocolo municipal.
5.3.2.- Expte. Nº 0239/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando jornada de recolección de residuos peligrosos domiciliarios.
5.3.3.- Expte. Nº 0240/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando tendido de iluminación en tramo de Ruta Provincial Nº 72 en acceso a Oriente.
5.3.4.- Expte. Nº 0241/25-HCD.: Proyecto de Resolución solicitando proveer de bidones de agua tratada a personas con discapacidad.
5.3.5.- Expte. Nº 0242/25-HCD.: Proyecto de Resolución solicitando firmar comodato con Asociación de Bomberos Voluntarios de Marisol.
6. DE PARTICULARES – CONCEJO DELIBERANTE ESTUDIANTIL:
6.1.- Proyecto de Resolución solicitando instalación de bebederos y juegos de ejercicios Físicos en el Parque Centenario de Oriente.
6.2.- Proyecto de Resolución solicitando creación de espacio verde en Parque Centenario de Oriente.
6.3- Proyecto de Resolución solicitando colocación de cartelería QR con información turística.
6.4.- Proyecto de Resolución solicitando programa de forestación en Aparicio.
6.5.- Proyecto de Resolución solicitando talleres de computación.
6.6.- Proyecto de Resolución solicitando planta potabilizadora en Barrio Los Eucaliptus.
6.7.- Proyecto de Resolución solicitando colocación de luminarias en acceso a Aparicio.
6.8.- Proyecto de Resolución solicitando feria de emprendedores en El Perdido.
6.9.- Proyecto de Resolución solicitando puesta en valor de la Plaza de El Perdido.-
6.10.- Proyecto de Resolución solicitando mejoras en Planta Potabilizadora de El Perdido.
7. DE SECRETARÍA HCD:
7.1.- Pase al Archivo según Artículo 41º de Reglamento Interno del HCD:
Expte Nº 0224/24 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando reparar camino a Marisol. (22-10-25).