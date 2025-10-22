Este viernes se realizará un picnic ambiental comunitario en la plaza central

Florencia Caramelli, integrante del área municipal de Ambiente, recordó que el viernes 24 de octubre, de 10 a 14, se realizará una actividad denominada, picnic ambiental comunitario, para conmemorar el Día Internacional contra el Cambio Climático.

Participarán instituciones escolares y de bien público, familias, padrinos ambientales y la comunidad en general.

En el transcurso del encuentro se desarrollarán estas actividades: Ecocanje: Traé reciclables, lleváte un plantín o compost. Muestra de trabajos escolares ; Canje de puntos de la Campaña ECOPUNTOS y entrega de reconocimientos a las escuelas por su compromiso con el ambiente; Stand de huerta comunitaria Umay; Charla sobre alimentación saludable; Juegos en la naturaleza; Feria verde: artesanos y productores locales sostenibles.

Recomendaciones: Traé tu lona, vianda, botella reutilizable, sombrero y protector solar; Separá previamente tus reciclables en casa para facilitar el ecocanje; Cuidá la plaza: no dejes residuos fuera de los tachos asignados; Creemos en la fuerza de las alianzas público–privadas–comunitarias como motor de cambio frente al desafío ambiental. (22-10-25).