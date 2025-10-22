Este viernes se realizará un picnic ambiental comunitario en la plaza central

La ciudad

Florencia Caramelli, integrante del área municipal de Ambiente, recordó que el viernes 24 de octubre, de 10 a 14, se realizará una actividad denominada, picnic ambiental comunitario, para conmemorar el Día Internacional contra el Cambio Climático.

Participarán instituciones escolares y de bien público, familias, padrinos ambientales y la comunidad en general.

En el transcurso del encuentro se desarrollarán estas actividades: Ecocanje: Traé reciclables, lleváte un plantín o compost. Muestra de trabajos escolares ; Canje de puntos de la Campaña ECOPUNTOS y entrega de reconocimientos a las escuelas por su compromiso con el ambiente; Stand de huerta comunitaria Umay; Charla sobre alimentación saludable; Juegos en la naturaleza; Feria verde: artesanos y productores locales sostenibles.

Recomendaciones: Traé tu lona, vianda, botella reutilizable, sombrero y protector solar; Separá previamente tus reciclables en casa para facilitar el ecocanje; Cuidá la plaza: no dejes residuos fuera de los tachos asignados; Creemos en la fuerza de las alianzas público–privadas–comunitarias como motor de cambio frente al desafío ambiental. (22-10-25).

