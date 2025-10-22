El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un proyecto para facilitar el acceso a la vivienda para bomberos voluntarios del distrito

El Bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución que propone la cesión de terrenos municipales a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Coronel Dorrego, con el objetivo de avanzar en la construcción de viviendas para los y las integrantes del cuerpo.

La iniciativa también busca dar respuestas al déficit habitacional que afecta al conjunto de la comunidad.

En los fundamentos, se señala que el municipio arrastra desde hace años una carencia de planes de viviendas que respondan a la demanda existente.

También se destacó que, aunque en el último tiempo se tomó una decisión orientada a atender esa situación, se advierte que la necesidad de acceso a la vivienda propia continúa siendo elevada.

La propuesta, que es analizada en comisiones internas, considera indispensable que el Estado municipal, junto con el Estado provincial, entidades e instituciones, ponga a disposición herramientas que permitan a los y las habitantes del distrito acceder a una vivienda.

También se expresa que resultaría propicio establecer un trabajo articulado para avanzar con soluciones al déficit habitacional existente.

La propuesta solicita al Departamento Ejecutivo que evalúe la posibilidad de ceder, donar, o establecer la figura jurídica que considere adecuada, terrenos de propiedad municipal a la Sociedad de Bomberos Voluntarios para la construcción de viviendas mediante convenio.

Asimismo, el proyecto insta al Ejecutivo local a firmar convenios con distintas instituciones y entidades del distrito para llevar adelante la construcción de nuevos barrios en conjunto. (22-10-25).