Identificaron al joven que robó en el kiosco de la terminal local

Personal de la comisaría dorreguense llevó a cabo una investigación relacionada con el robo ocurrido en el kiosco ubicado en la terminal de ómnibus de nuestra ciudad el pasado 25 de septiembre.

Tras diversas tareas investigativas y el análisis de registros fílmicos, se cumplieron órdenes de allanamiento emitidas por el Juzgado de Garantías del Joven N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Esta diligencia se desarrolló en un domicilio de nuestra ciudad y permitió el secuestro las prendas que el autor utilizó al cometer el delito.

Asimismo, se logró establecer la autoría del hecho, identificando a un joven oriundo de nuestra localidad como el responsable del robo. (29-09-25).