Se realizó la caminata vertical

El intendente interino Casiano Gutierrez acompañó la caminata vertical que, desde la plaza central de la ciudad, se dirigió hasta el predio de la estación de ferrocarril, donde nació Roberto Juarroz.

Allí, se realiza una intervención en la pintura del Arbol de la Vida, símbolo utilizado por el poeta en sus trabajos para referirse a conceptos muy profundos sobre la dualidad, entre la vida y la muerte

Esta realización, organizada por la bibliotecas escolares del distrito, está enmarcada en los festejos por el centenario del nacimiento del prestigioso escritor dorreguense. (29-09-25).

