Alumnos usan IA sin reglas y 8 de cada 10 docentes piden capacitación urgente

La Dorrego Send an email
La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en las escuelas argentinas encontró a las instituciones en un terreno de incertidumbre: mientras los alumnos ya incorporaron estas herramientas a sus rutinas de estudio, los docentes reclaman protocolos claros y capacitación urgente para no quedar a la deriva.

Un informe de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), realizado sobre 148 colegios de distintas ciudades bonaerenses y del país, ofrece una radiografía precisa: hay entusiasmo y uso creciente, pero sin un marco común que ordene la práctica.

“Estamos en una etapa inicial, en la que la innovación corre más rápido que la regulación interna. Docentes y estudiantes ya interactúan con la IA, pero sin un marco institucional común que brinde certezas. Nuestro rol es reconocer esa brecha y trabajar en pautas claras y seguras”, señaló Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA.

Alumnos con IA, docentes sin protocolos
El informe reveló que apenas 2 de cada 10 escuelas tienen protocolos definidos sobre el uso de inteligencia artificial. La mayoría admitió que todavía está “trabajando en eso” o que ni siquiera lo evaluó.

Esa falta de reglas contrasta con la realidad: más de la mitad de los docentes y directivos percibió que los estudiantes ya usan IA con frecuencia para sus tareas, mientras que otro 24% dijo verlo de manera ocasional.

En cuanto a la mirada del plantel docente, el 65% la definió como “mixta” —una mezcla de expectativa y dudas—, solo un 7,5% habló de una posición mayoritariamente positiva y un 10% la consideró negativa.

El dato más fuerte: la capacitación
La conclusión más contundente surgió al preguntar por la preparación de los educadores. El 77,5% de los docentes reclamó capacitación urgente y obligatoria en inteligencia artificial aplicada a la educación, y otro 20% pidió instancias optativas. Apenas un 2,5% consideró suficientes los recursos actuales.

Seis de cada diez admitieron no haber recibido nunca formación específica, aunque sí mostraron interés en hacerlo. Entre quienes accedieron a capacitación, predominó la oferta externa (cursos, webinars) frente a las instancias organizadas por las propias instituciones.

Cómo usan la IA los docentes
El relevamiento mostró que 68% de los docentes ya probó alguna herramienta de IA, aunque la mayoría en forma exploratoria. Solo un 19% la utiliza de manera habitual y un 11% directamente no tiene interés en sumarla a su práctica.

Los directivos, en cambio, reconocen un uso más frecuente y tienden a incorporar estas herramientas de manera más sostenida.

“La inteligencia artificial no puede quedar librada al azar ni al uso individual —advirtió Zurita—. Su impacto trasciende lo pedagógico e involucra también cuestiones éticas y sociales. El relevamiento dejó un mensaje claro: sin protocolos definidos y con una demanda contundente de capacitación, la IA se convirtió en un factor disruptivo que obliga a repensar la enseñanza. Ya la pregunta no es si se usará, sino cómo y bajo qué reglas”.

Lo que dejó el relevamiento de AIEPA
*Solo 2 de cada 10 colegios tienen protocolos claros sobre IA.
*Más del 50% de los docentes y directivos percibe que los alumnos la usan con frecuencia.
*El 65% de los educadores mantiene una postura ambivalente: expectativa y dudas.
*77,5% reclama capacitación obligatoria en inteligencia artificial.
*Un 68% de los docentes ya usa IA en su práctica, aunque en su mayoría de manera ocasional. (30-09-25).

