Este domingo, a partir de las 17, transmisión especial de las elecciones por LA DORREGO, Radio, en Radio

Mañana domingo, a partir de las 17, LA DORREGO realizará una transmisión especial dedicada a las elecciones.

Entrevistas, comentarios, apostillas y el conteo voto a voto, hasta que se conozca el resultado definitivo de los comicios en el distrito.

Todos los detalles y todas las voces para vivir juntos otra jornada democrática.

Este domingo, a las 17, sintonizá AM 1.470, Radio, en Radio. (06-09-25).

