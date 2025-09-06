¿Cuál es la multa que hay que pagar si no se vota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires?

Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires deberán asistir a las urnas este domingo para las elecciones legislativas, en una jornada donde la sanción por ausencia vuelve a ser noticia por su monto irrisorio: comienza en apenas $ 50.

Según consta en el artículo 137 de la Ley Electoral Provincial N° 5109, “se impondrá multa de pesos cincuenta ($ 50) a pesos quinientos ($ 500) a los electores mayores de dieciocho (18) años y menores de setenta (70) años que dejaren de emitir su voto”.

El artículo 140 de la misma norma afirma que “las multas que por esta ley se establecen, serán destinadas al fomento de la educación común en los respectivos distritos”.

Si bien en varios medios de prensa se asegura que hay “resoluciones de la Junta Electoral donde se establece que las multas se elevaron al rango de entre 1.000 y 2.000 pesos”, la agencia de noticias Dib destactó que los valores se mantienen en los rangos mencionados más arriba: $ 50 a $ 500.

Plazos

El punto clave para quienes no asistan es la justificación: los electores tienen un plazo de 60 días desde la elección para acreditar el motivo de la ausencia ante la Junta Electoral. La fecha límite, por lo tanto, es el próximo 6 de noviembre.

Solo se aceptan tres justificativos comprobables: estar a más de 500 km del lugar de votación, un problema de salud certificado o un motivo de “fuerza mayor”.

Para justificar no haber ido a votar o, en todo caso, pagar la multa, hay que acudir al Registro de Infractores (cliquear aquí). (06-09-25).