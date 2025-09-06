Concejo Deliberante: Quiénes se irán en diciembre y quiénes continuarán por dos años más

Más allá de las elucubraciones que realizarán las cuatro fuerzas políticas que competirán este domingo en nuestro distrito, al no haber PASO, los resultados de las elecciones definirán la nueva composición del Concejo Deliberante a partir de diciembre.

Serán renovadas seis bancas: tres pondrá en juego UCR – Juntos por el Cambio y la otra mitad arriesgará Unión por la Patria.

Los que se van y los que siguen

UCR – Juntos por el Cambio / Se van: Alejandro Zorzano, Luciana Alvarez y Sebastián San Vicente. Siguen: Casiano Gutiérrez, Romina Rozas y Santiago Sola.

Unión por la Patria / Se van: Alicia Jalle, Diego Bertone y Macarena Flores. Siguen: Mercedes Gagna, Ana María Balda y Gustavo Brusa. (06-09-25).