Qué se vota este domingo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires

Mañana domingo 7 de septiembre, más de 14 millones de bonaerenses irán a las urnas para definir parte del futuro político de la provincia más grande y poblada del país. A diferencia de lo que ocurrirá a nivel nacional en octubre, no se usará la Boleta Única de Papel: se votará con el conocido sistema de boleta partidaria o sábana.

Qué se vota

La cita electoral renovará la mitad de la Legislatura bonaerense: 46 diputados y 23 senadores provinciales. Además, en cada distrito se elegirán autoridades municipales como concejales y consejeros escolares.

Cómo se vota

Las elecciones bonaerenses se realizarán por separado de las nacionales, que tendrán lugar el 26 de octubre. El gobernador Axel Kicillof explicó que este desdoblamiento busca evitar confusiones por la coexistencia de dos sistemas de votación: la Provincia mantiene la tradicional boleta de papel partidaria, mientras que la Nación estrenará la Boleta Única de Papel.

La boleta sábana permite al elector votar toda la lista de un mismo espacio político o “cortar” tramos y combinar candidatos de diferentes partidos. Cada votante recibirá un sobre firmado por las autoridades de mesa, elegirá su boleta en el cuarto oscuro y podrá incluir todas las categorías: legisladores provinciales y autoridades municipales. Si falta una categoría, el voto será válido para lo que sí figure; si hay más de una boleta para la misma categoría, será nulo.

Qué se elige en cada sección electoral de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires se divide en ocho secciones electorales, cada una compuesta por municipios específicos. La mitad renovará senadores y la otra mitad diputados. Este domingo se ponen en juego 46 bancas de diputados y 23 de senadores.

Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Sección: se votan senadores provinciales.

Segunda, Tercera, Sexta y Octava Sección: se eligen diputados provinciales.

Cada elector debe votar en la sección electoral que corresponde al domicilio que figura en su DNI. No se puede elegir representantes de otra región. Esto garantiza que la Legislatura refleje la distribución territorial real de la provincia, como fija la Ley Electoral bonaerense.

En las mesas, los votantes encontrarán boletas de hasta dos cuerpos: cargos legislativos y cargos municipales.

Resumen de cada sección electoral:

1. Primera Sección Electoral

– 24 municipios

– 4.732.831 electores

– 8 senadores

2. Segunda Sección Electoral

– 15 municipios

– 649.465 votantes

– 11 diputados

3. Tercera Sección Electoral

-19 municipios

– 4.637.863 votantes

– 18 diputados

4. Cuarta Sección Electoral

– 19 municipios

– 540.354 votantes

– 7 senadores

5. Quinta Sección Electoral

– 27 municipios

– 1.290.948 votantes

– 5 senadores

6. Sexta Sección Electoral

– 27 municipios

– 652.077 votantes

– 11 diputados

7. Séptima Sección Electoral

– 8 municipios

– 280.000 votantes

. 3 senadores

8. Octava Sección Electoral

– 1 municipio

– 576.691 electores

– 6 diputados

Quiénes votan

Para poder votar necesitás ser mayor de 16 años al momento de la votación, llevar el último DNI y figurar en el padrón electoral.

Recordá que las elecciones son obligatorias para quienes tengan entre 18 y 70 años de edad.

Ingresá en eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar para consultar el lugar dónde votás, el número de tu mesa de votación y el número de orden que te identifica. (06-09-25).