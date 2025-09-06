Cuáles son las restricciones de la veda electoral

Con motivo de las elecciones legislativas que se celebrarán este domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, desde las 8 de este viernes rige la veda electoral, un período en el que se restringen una serie de actividades públicas y políticas para garantizar un clima de reflexión en la antesala de la votación.

La veda se extenderá durante todo el fin de semana, finalizando 48 horas después de su inicio.

La veda comenzó este viernes 5 de septiembre a las 8 y finaliza el domingo de las elecciones a las 21, tres horas después del cierre de los comicios.

Las prohibiciones principales

Durante el período de veda, quedan prohibidas una serie de actividades:

Actos y propaganda: Se prohíbe realizar actos públicos de campaña, hacer proselitismo, repartir boletas, abrir locales partidarios y publicar avisos en medios.

Redes sociales: Postear en redes sociales o realizar cualquier actividad online con el fin de promover el voto por un candidato en particular.

Encuestas: Publicar o difundir los resultados de sondeos y encuestas preelectorales.

Venta de alcohol: Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 20:00 hs del sábado y hasta el cierre de la veda.

Espectáculos: Realizar espectáculos masivos al aire libre o en recintos cerrados, como fiestas, eventos deportivos o funciones teatrales.

Portación de armas: Está prohibida para los ciudadanos durante todo el período de veda. (06-09-25).