7S: Dorrego también elige

Cuatro alianzas políticas competirán este domingo en nuestro distrito: Unión y Libertad, La Libertad Avanza, Fuerza Patria y Somos Buenos Aires.

Están en condiciones de sufragar 14.099 personas.

Serán habilitadas 48 mesas.

En nuestra ciudad, se votará en las escuelas Secundaria 2, Técnica 1, 501, primarias 1, 7, Lequerica (votarán los extranjeros), 21 y 19 (electores de La Gloria y La Luna).

En El Perdido, habrá tres mesas en la escuela 4.

En Oriente, se votará en seis mesas en la escuela 8.

También se habilitarán mesas en Calvo, La Aurora, Aparicio, Irene y Faro.

Estas son las cuatro boletas locales:

06-09-25

