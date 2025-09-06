Tres vecinos de Copetonas murieron tras chocar contra un tren en Entre Ríos

Tres personas oriundas de Copetonas murieron este sábado en un choque entre una camioneta Toyota Hilux y un tren de carga de cereales, a la altura del kilómetro 190 de la ruta nacional 12, en el cruce ferroviario de Médanos (departamento Islas), en el sur de Entre Ríos. El único sobreviviente fue trasladado al Hospital San Antonio de Gualeguay.

“Se estima que se trata de un grupo de amigos, todos de la misma edad, que viajaban hacia Gualeguay a pescar, ya que en la camioneta llevaban todos los equipos”, sostuvo el jefe de la Departamental Islas, comisario Jorge Moreyra, en declaraciones reproducidas por el portal Elonce.com.

Según publica el portal LU24.com.ar, las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Pesalaccia (46), Darío D’Annunzio (45) y Patricio Christiansen (45), todos oriundos de Copetonas, partido de Tres Arroyos.

Pesalaccia y D’Annunzio fallecieron en el lugar, dentro del vehículo, mientras que Christiansen murió durante el traslado en ambulancia. El único sobreviviente, Diego D’Annunzio (45), sufrió la fractura del fémur izquierdo y permanece internado y sedado en el Hospital San Antonio de Gualeguay.

Desde la Municipalidad de Tres Arroyos, el intendente Pablo Garate expresó a través de las redes sociales su pesar por lo ocurrido y se puso a disposición de las familias de las víctimas. (06-09-25).