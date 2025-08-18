Fue inaugurada la nueva farmacia del Hospital Municipal

Por Gustavo Blázquez / Prensa MCD

El intendente Juan Chalde presidió este lunes el acto para dejar habilitadas las nuevas instalaciones de la Farmacia del Hospital Municipal. Estuvo acompañado por otras autoridades y personal del nosocomio, entre otros.

En el inicio habló el director del Hospital Municipal, Julián del Valle, quien agradeció a los presentes: “por acompañarnos en este paso tan importante para nuestro hospital, como lo es la inauguración de un nuevo sector de farmacia. Realmente, uno se pone contento con estos avances porque es para todos los dorreguenses. Implica un esfuerzo en conjunto y llegar a esto, como hicimos hace poco con la nueva sala de tomografía, nos enorgullece y creo que debemos seguir por este camino”.

Juan Chalde, por su parte, manifestó: “Este es un grato momento que estamos viviendo, ya que podemos poner en funcionamiento un nuevo espacio para la Farmacia del Hospital en este proceso en el que venimos incorporando nuevas prestaciones y nuevos lugares para que el servicio que presta este Hospital Municipal sea cada vez mejor. El año pasado fue la apertura del Centro de Emergencias Médicas; este año, también, la apertura del tomógrafo. En este reordenamiento del edificio, como la farmacia había quedado en un espacio reducido, estamos inaugurando este espacio para que la Farmacia tenga las suficientes comodidades. Es uno de los servicios importantes que presta el área de Salud y el Hospital Municipal; por lo tanto, que tenga las comodidades suficientes mejora la prestación del servicio y también la calidad de vida de las personas que trabajan aquí y de los beneficiarios de los medicamentos que se entregan. Quiero destacar que estas cosas están ocurriendo porque, desde el gobierno municipal, tenemos una firme decisión de invertir en salud y, por eso, lo hemos colocado como una de las prioridades”.

Luego, el jefe comunal puntualizó: “Estamos en épocas de recursos escasos, de presupuestos bajos, donde los recursos que podrían bajar de Nación y de Provincia son muy pocos; por eso debemos crecer con nuestros propios recursos municipales y, por eso, establecemos prioridades y avanzamos en salud, porque tomamos las medidas necesarias para que los fondos para hacer estas obras estén disponibles. Quiero agradecer a la Dirección de Obras Públicas por su trabajo; en su momento, los sobrecargamos de tareas, pero consideramos que era más beneficioso que se desarrollaran a la par las dos obras, las de tomógrafo y de farmacia, para evitar tantas molestias al estar en obra. Así que los recargamos de trabajo, pero lo supieron manejar. A todo el área de Salud, con los dos directores presentes, los doctores Santiago Braghero y Julián del Valle, y, fundamentalmente, a todo el equipo de Salud: médicos, enfermeros, auxiliares, mucamas, personas que van a estar en la Farmacia. Todo el equipo humano es lo que hace que este Hospital Municipal, a pesar de que no podemos alcanzar la unanimidad, siempre haya alguna opinión que nos pueda criticar. Pero, sepan, todo el personal de Salud, que valoramos el trabajo que hacen y sabemos que dan lo mejor de cada uno; y ese lo mejor de cada uno, alguna vez, todos —como somos seres humanos— cometemos errores; pero la buena voluntad de todo el equipo está presente, y cuentan con el respaldo de este intendente municipal y de todo el equipo que me acompaña”.

Luego, Chalde agradeció el acompañamiento de sus secretarios, Laura Dumrauf y Ramiro Zarzoso, y destacó también la participación de Guillermo Armendáriz, que está trabajando con los rótulos de los medicamentos; eso también favorece la verdadera inclusión, que es la que nos gusta: que todos, en la medida de nuestras posibilidades, seamos parte. (18-08-25).