Este viernes se realizará la Expo Joven 2025 en el polideportivo

Desarrollo Humano de la comuna, a través del Área de Juventud, informó que el próximo viernes 22, de 8:30 a 13:00, se realizará en el Polideportivo de Coronel Dorrego la Expo Joven 2025, una jornada educativa y de orientación destinada a los estudiantes del distrito y abierta a toda la comunidad.

La propuesta reunirá a más de 20 stands y contará con la participación de más de 10 universidades, centros de formación y la Armada Argentina, además de charlas con profesionales, espacios didácticos e interactivos, e información sobre becas y residencias.

Participarán todos los alumnos de 5°, 6° y 7° año de las escuelas del partido de Coronel Dorrego. Asimismo, la exposición estará abierta a todo el público, ofreciendo un espacio para conocer de cerca la oferta educativa y laboral disponible. (18-08-25).