La ciudad

Este viernes se realizará la Expo Joven 2025 en el polideportivo

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Desarrollo Humano de la comuna, a través del Área de Juventud, informó que el próximo viernes 22, de 8:30 a 13:00, se realizará en el Polideportivo de Coronel Dorrego la Expo Joven 2025, una jornada educativa y de orientación destinada a los estudiantes del distrito y abierta a toda la comunidad.

La propuesta reunirá a más de 20 stands y contará con la participación de más de 10 universidades, centros de formación y la Armada Argentina, además de charlas con profesionales, espacios didácticos e interactivos, e información sobre becas y residencias.

Participarán todos los alumnos de 5°, 6° y 7° año de las escuelas del partido de Coronel Dorrego. Asimismo, la exposición estará abierta a todo el público, ofreciendo un espacio para conocer de cerca la oferta educativa y laboral disponible. (18-08-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

El Taller Protegido confirmó aumentos, destacó la visita de Priscila Minnard y convocó para manifestarse este miércoles en la plaza central contra el veto a la Ley de Discapacidad

Fue inaugurada la nueva farmacia del Hospital Municipal

El WhatsApp de los vecinos: “Apoyemos a nuestro Hospital Municipal”

El Concejo analiza un proyecto de Unión por la Patria que impulsa la creación de un programa municipal para combatir el bullying, ciberbullying y grooming

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior