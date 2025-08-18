La ciudad

El Taller Protegido confirmó aumentos, destacó la visita de Priscila Minnard y convocó para manifestarse este miércoles en la plaza central contra el veto a la Ley de Discapacidad

La Asociación Integral del Discapacitado (AID) anunció con beneplácito que el gobierno provincial implementó un incremento del 100% en los peculios destinados a sus trabajadores y un aumento del 40% en las becas para el Taller Protegido Vida Nueva.

“(Por otra parte), el día de hoy tuvimos el honor de recibir en nuestra sede a Priscilla Minnard, candidata a diputada provincial por el partido Somos Buenos Aires. Durante su visita, se interiorizó sobre la marcha y las necesidades de nuestra entidad, mostrando un genuino interés por nuestras actividades y desafíos. Desde AID, agradecemos públicamente su presencia y cercanía en este importante momento para nuestra organización”, destacó la entidad.

“Además, extendemos una invitación a la comunidad para que nos acompañe el próximo miércoles 20 a las 11 horas en la plaza central, donde realizaremos una manifestación bajo el lema “NO AL VETO presidencial sobre la ley de discapacidad”, completó. (18-08-25).

