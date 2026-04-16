Una nueva tanda de vacunas antigripales llegó a Región Sanitaria I

Finalmente, esta mañana llegaron dosis de vacunas, por lo que desde Región Sanitaria harán la entrega a los demás municipios que la integran.

Se trata de un total de 4800 para adultos y niños y 2240 son las de adultos mayores de 65 años.

Duilio Anfozi, Referente de Inmunización de Región Sanitaria 1, contó que para la semana que viene esperan una entrega mucho más grande, “la semana que viene tenemos programado que lleguen 14.400 dosis, que es un número que nos permite distribuir a todos los municipios una cantidad más importante”.

Contó que la comunicación entre Provincia y Nación a veces es más difícil, Nación avisa cuantas dosis envía a Provincia y después se realiza la distribución a todas las regiones sanitarias de la provincia y desde ahí a los municipios.

El criterio de distribución es la población objetivo, que son niños de 6 meses a 2 años, mayores de 65 años y entre los 3 y 64, además de personal de salud, personal estratégicos y personas con enfermedades de base, “este año se decidió anticipar la campaña, porque nos da más tiempo para llegar al invierno, pero la cantidad de dosis enviadas no acompañaron el esquema”.

Pidió que la gente lo tome con tranquilidad ya que pueden tener la posibilidad de seguir vacunándose con el correr de los meses, incluso hasta cuando se esté atravesando el invierno. (Fuente y foto BVC). (16-04-26).