Preocupación por el cierre de la calesita y pedido de informes del Concejo al gobierno municipal

El bloque de concejales Alianza La Libertad Avanza presentó una minuta de comunicación con el objetivo de solicitar información sobre la situación de la calesita ubicada en la plazoleta Horacio Marino Ochoa, que actualmente se encuentra cerrada y sin funcionamiento.

Según los considerandos, la iniciativa surgió a partir de la preocupación de vecinos, que advirtieron el estado de abandono y deterioro del lugar, que históricamente funcionó como un espacio de esparcimiento infantil y de encuentro familiar. En otro fundamento, explicado por la concejala Rosana Cabarcos (foto), se remarca que, en distintas provincias del país, las calesitas son consideradas patrimonio cultural de la infancia, además de haber representado una fuente de ingresos para quien tenía la concesión.

El pedido de informes fue aprobado por unanimidad. El Ejecutovo debe responder las condiciones del contrato de concesión vigente al momento del cese de actividades, si el mismo continúa en vigencia o si fue rescindido o renunciado, con detalle de causas, fechas e intervención municipal. También requiere precisiones sobre eventuales tareas de reacondicionamiento y reparación, el proyecto previsto a corto y mediano plazo para ese espacio, el importe destinado a su reacondicionamiento y el tipo de rotura que impide su funcionamiento.

Durante el tratamiento del proyecto, se destacó la importancia del espacio para la comunidad y se señaló que su cierre representa una pérdida para los niños y las familias de la ciudad.

El bloque de Fuerza Patria expresó acompañamiento a la iniciativa y se recordó que ya se había impulsado la reactivación del lugar en 2024. Además, se planteó la necesidad de realizar una inspección para resguardar el estado actual de la estructura.

Por su parte, la bancada de la UCR, que también acompañó la minuta de comunicación, dio información sobre avances en la reparación. Se indicó que el 18 de marzo se emitió una orden de compra de repuestos por un monto de 5.561.000 pesos, destinados a solucionar un problema mecánico de mayor complejidad que requiere un cambio estructural. También se señaló que la decisión del Ejecutivo es avanzar con la reparación, la cual demanda tiempo para asegurar su correcto funcionamiento y durabilidad. (16-04-26).