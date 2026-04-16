Será confeccionado el “Circuito Histórico Autoguiado”
La Subdirección de Turismo de la Municipalidad confirmó esta mañana que está trabajando en la confección del “Circuito Histórico Autoguiado de Coronel Dorrego”
Este proyecto está aprobado por ordenanza Nº 4768/25 y tiene como objetivo principal integrar, preservar y difundir el valioso patrimonio histórico de Coronel Dorrego mediante el uso de herramientas digitales accesibles.
El circuito consistirá en la geolocalización de Referencias Históricas y otros puntos de interés, en plataformas como Google Maps, permitiendo que tanto vecinos como turistas accedan a esta información. Cada referencia además contará con códigos QR.
Para enriquecer este registro se invita a instituciones y a vecinos a participar activamente de esta iniciativa, aportando documentación, fotografías, testimonios o relatos vinculados a los sitios históricos dorreguenses.
Quienes deseen compartir sus recuerdos o documentos pueden enviarlos por correo electrónico a turismodorrego@gmail.com o a través de Whatsapp al 2921401222. También pueden acercarse personalmente a la oficina de Turismo de lunes a viernes en el horario de 7 a 14. (16-04-26).