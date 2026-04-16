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Será confeccionado el “Circuito Histórico Autoguiado”

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La Subdirección de Turismo de la Municipalidad confirmó esta mañana que está trabajando en la confección del “Circuito Histórico Autoguiado de Coronel Dorrego”

Este proyecto está aprobado por ordenanza Nº 4768/25 y tiene como objetivo principal integrar, preservar y difundir el valioso patrimonio histórico de Coronel Dorrego mediante el uso de herramientas digitales accesibles.

El circuito consistirá en la geolocalización de Referencias Históricas y otros puntos de interés, en plataformas como Google Maps, permitiendo que tanto vecinos como turistas accedan a esta información. Cada referencia además contará con códigos QR.

Para enriquecer este registro se invita a instituciones y a vecinos a participar activamente de esta iniciativa, aportando documentación, fotografías, testimonios o relatos vinculados a los sitios históricos dorreguenses.

Quienes deseen compartir sus recuerdos o documentos pueden enviarlos por correo electrónico a turismodorrego@gmail.com o a través de Whatsapp al 2921401222. También pueden acercarse personalmente a la oficina de Turismo de lunes a viernes en el horario de 7 a 14. (16-04-26).

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