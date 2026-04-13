Ripoll se reunió con la directora provincial de Políticas de Cuidado

El director municipal de Desarrollo Humano, Luciano Ripoll, se reunió días pasados con la directora provincial de Políticas de Cuidado, Ayelén Pinos, que depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Esa dependencia provincial contiene a las áreas de de Discapacidad, Personas Mayores y las Unidades de Desarrollo Infantil.

“Ambos funcionarios hablaron acerca del desarrollo del Programa Mayores Bonaerenses Activo, mediante el cual se otorgan becas mensuales en favor del Centro de Día para Personas Mayores para fortalecer los espacios de sociabilización, esparcimiento e integración”, destacó el Ejecutivo.

“Por otra parte -agregó-, dialogaron sobre distintos programas relacionados a la atención y promoción para Personas con Discapacidad”.

Ripoll destacó además que se realizó gestiones para ampliar los alcances del convenio de Unidades de Desarrollo Infantil, firmado con la Casa Materno Infantil Rayitos. (13-04-26).