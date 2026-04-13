Este jueves será presentada en el CCM la novela Más allá del mar, escrita por Diana Arias

Con la organización del Centro de Castilla y León de nuestra ciudad, este jueves 16 de abril, desde las 20, en el Centro Cultural Municipal, San Martín y Maciel, será presentada la novela Más allá del mar, de la escritora de Oriente Diana Arias.

La presentación contará con la actuación musical de Leticia Bocero y Teo Arribas.

“Yo escribo historias de amor de la inmigración y la gente que me sigue o que ha leído mis libros me busca a veces en las redes para contarme sus propias historias. Me pasa mucho esto de que se sienten identificados y que me dicen, ‘Yo también tengo una historia para contar’. De esta forma llegó Alicia Guevara Quarti a mi vida. Me mandó un mensaje a través de Instagram diciendo que creía que la historia de Lola y Rosa, sus dos abuelas inmigrantes, era para hacer una novela y que me iba a encantar”, le dijo Diana al diario Clarín sobre el origen de la obra.

El libro cuenta la historia de Lola, quien en pleno cruce del Atlántico cumple 15 años, dejando atrás su Galicia natal para emprender una nueva vida en Argentina, y la de Rosa, cuya familia huye del fascismo en Italia con la esperanza de encontrar paz en el nuevo continente. Es una novela sobre los orígenes y los nuevos comienzos, pero también sobre la red de mujeres que sostenían la vida diaria en un nuevo país, con una nueva cultura e idiosincrasia, lejos de sus culturas y de sus seres queridos.

“Empezamos a hablar con Alicia y le pedí unas fotos, algunos datos y la verdad es que me enamoré de la historia. Puntualmente algo que me dijo me llegó al corazón y es que sus dos abuelas, cuando se hicieron mayores, habían perdido la memoria y se habían olvidado de su propia historia, pero que ella había escrito en un diario íntimo los retazos de estos recuerdos, y me los daba a mí porque también tenía miedo de olvidarse de esa historia”, destacó Arias. (13-04-26).