La Flor del Perdido participó del 16to. encuentro regional de turismo rural

El grupo de turismo rural La Flor del Perdido fue invitado a participar del 16to. Encuentro Regional de los grupos de turismo rural del sur y sudeste de la provincia de Buenos Aires, que tuvo sede en las localidades de Pasman y Cura Malal, en el partido de Coronel Suárez.

Según integrantes del grupo de nuestro distrito, la experiencia fue muy buena.

Además, anticiparon que el encuentro número 17 será en El Perdido el año próximo. (13-04-26).