Invitan a sumarse a la campaña “Caminata de Expresarte” para promover la actividad física

En el marco del mes de la Actividad Física, el Área de Personas Mayores y Personas con Discapacidad lanzó la campaña “Sumate a la Caminata de Expresarte”, una propuesta abierta a la comunidad orientada a promover hábitos saludables mediante la actividad física.

La iniciativa comenzó el 7 de abril, en coincidencia con el Día Mundial de la Actividad Física, y se extenderá hasta el 28 de abril. Durante ese período, se convoca a vecinos y vecinas a realizar caminatas en distintos puntos de la localidad, de forma individual o grupal. Para participar, se solicita el envío de fotos o videos con la consigna “Me sumo a la caminata de Expresarte”.

La campaña incluye la difusión de videos realizados por participantes del Área de Personas con Discapacidad, con el objetivo de incorporar sus aportes en la propuesta.

Las personas interesadas pueden enviar el material por WhatsApp al número 2921 424428.

El cierre tendrá lugar el martes 28 de abril, con una caminata en la plaza central desde las 16.

La propuesta busca promover la incorporación de la caminata como hábito regular y destacar su impacto en la salud física y mental, así como su aporte a los espacios de encuentro comunitario. (13-04-26).