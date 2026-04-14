Un repaso random por nuestro archivo / 13 de diciembre de 2003: el coro municipal de nuestra ciudad homenajeaba a Manuel Dorrego en Navarro

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

El coro municipal de nuestra localidad rendirá homenaje hoy al coronel Manuel Dorrego en la ciudad bonaerense de Navarro, lugar donde el caudillo federal fue fusilado por orden del general Juan Lavalle.

El grupo reeditará De la sangre al laurel, la obra poético y musical sobre la vida, pasión y muerte del militar escrita por el profesor Rubén Alberto Terrón.

Esta actuación integrará una serie de actos programados con motivo del 175 º aniversario de la muerte del coronel y por haber sido declarado lugar histórico nacional el sitio donde cayó muerto.

“Será una jornada muy importante porque, según nos dijeron, está previsto un desfile por las calles y distintos actos protocolares que culminarán con nuestra actuación”, explicó Terrón, director del coro y flamante director de Cultura municipal.

La delegación dorreguense partió anoche, desde la Casa de la Cultura, conformada por 35 personas: los integrantes del coro, el grupo musical Sinapsis y el periodista Gustavo Blázquez, quien participa como relator.

La obra que interpretarán se estrenó el 25 de agosto de 1986, en el Teatro Municipal dorreguense, ante un imponente marco de público y, a partir de allí, se presentó con diferentes elencos, en distintos escenarios de la Provincia.

Según las palabras del poeta pringlense Aldo Pirola, se trata del trabajo literario y musical más importante que se haya escrito en el país sobre la vida del coronel Dorrego.

Como autor de la obra, Terrón recibió el premio nacional Día del Federalismo, otorgado por el ministerio de Educación de la Nación y la secretaría de Cultura y Educación bonaerense.

Además, el director del coro fue designado integrante de la Junta de Estudios Históricos de la Provincia y miembro honorario de la Comisión Permanente de Homenaje al coronel Manuel Dorrego.

Mediante el decreto 709/2003, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos declaró lugar histórico nacional al sitio donde ajusticiaron a Dorrego.

Con esta resolución, se pretende proteger un predio de tres hectáreas cerca de la localidad de Navarro –a 98 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, cabecera de partido homónimo– que, en 1828, pertenecía a Juan De Almeyda.

Según cuenta la historia, Dorrego salió el 13 de diciembre del casco de la estancia “El Talar” para ser conducido al corral que serviría de patíbulo. Después de una hora, se desplomó luego de recibir ocho balazos que partieron desde el pelotón del fusilamiento.

Para el profesor, la conmoción que produjo su crimen abrió una nueva etapa de desencuentros y violencia en el país, que postergaron por muchos años los ideales del prócer.

El tributo a Manuel Dorrego tendrá lugar hoy, a las 11, en la plaza que lleva su nombre. Allí, después de la colocación de una ofrenda floral en el monumento, hablará el nuevo director de Gobierno municipal, profesor Fabián Barda y se leerán poesías que evocan la figura del mártir de Navarro. Para mañana domingo, a las 20, en la misma plaza, se anuncia la presentación de “De la sangre al laurel”. (14-04-26).