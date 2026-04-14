Presentan una ley de incentivo fiscal para la producción de oliva en el sudoeste bonaerense

La senadora del bloque UCR + Cambio Federal, Nerinna Neumann, presentó en las últimas horas un proyecto en la Legislatura bonaerense para crear un Régimen de Promoción de la Olivicultura, proceso que abarca desde la plantación, cuidado hasta la cosecha del fruto, a fin de impulsar la actividad productiva del sur de la provincia de Buenos Aires.

“El sudoeste bonaerense presenta condiciones climáticas excepcionales para la producción olivícola, obteniendo aceites de oliva de alta calidad reconocida a nivel nacional”, destacó la legisladora, tras señalar que la provincia de Buenos Aires cuenta con antecedentes normativos en la materia.

Por caso, a través de la Ley 13.647, la Provincia estableció el principio de diferenciación regional como eje rector del desarrollo del sudoeste bonaerense, reconociendo la necesidad de políticas específicas para territorios con características productivas particulares. Además, mediante la creación de la Ruta del Olivo se reconoció el circuito productivo especifico.

“Sin embargo, la Ruta del Olivo constituye hoy una herramienta de promoción institucional que requiere ser complementada con instrumentos económicos concretos que impulsen efectivamente la inversión, la ampliación de superficie cultivada y el agregado de valor de origen”, aclaró Neumann.

En ese contexto, la senadora bonaerense propone crear el Régimen de Promoción de la Olivicultura a fin de fomentar la producción, industrialización, agregado de valor, comercialización y desarrollo turístico vinculado al cultivo del olivo y sus derivados, mediante incentivos fiscales.

En efecto, el régimen propone exención del Impuesto Inmobiliario Rural por hasta diez años para nuevas plantaciones de olivo o ampliaciones de superficies productivas, así como del Impuesto de Sellos para actos, contratos e instrumentos vinculados a las inversiones en el sector.

Asimismo, el texto de la senadora bonaerense insta al Ejecutivo provincial, a cargo de Axel Kicillof, a generar bonificaciones de hasta 50% del Impuesto sobre Ingresos Brutos para actividades directamente vinculadas a la producción primaria e industrialización del olivo.

En paralelo, la legisladora propone crear una Línea Provincial de Financiamiento para el Desarrollo Olivícola, con tasa subsidiada y periodos de gracia adecuados al ciclo productivo del cultivo, destinada a los sistemas de riego y tecnificación productiva, infraestructura de cosecha y almacenamiento, así como cualquier otra inversión que requiera el productor.

“El presente proyecto tiene como finalidad transformar una política de identidad productiva en una verdadera política de desarrollo regional, incorporando incentivos fiscales y herramientas financieras que acompañen el crecimiento del sector, generen empleo genuino y consoliden una matriz productiva diversificada y sustentable”, cerró Neumann. (14-04-26).