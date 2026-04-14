Chalde envió la rendición de cuentas 2025 para el análisis del Concejo Deliberante

El intendente municipal, Juan Carlos Chalde, remitió al Concejo Deliberante la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio económico y financiero 2025, con un detalle exhaustivo de la documentación respaldatoria.

El envío incluye el estado de ejecución presupuestaria de recursos, presentado con clasificador institucional por rubro y procedencia, y también con clasificación por carácter económico. A su vez, se incorporó el estado de ejecución del presupuesto de gastos, con desglose institucional, estructura programática, fuentes de financiamiento y objeto del gasto hasta nivel de partida principal, conforme a lo establecido en la normativa vigente. También se informaron economías y excesos por fuente de financiamiento y se adjuntó la clasificación por carácter económico.

La documentación contempla además el estado de ejecución de la planta de personal aprobada y ocupada, junto con la planificación de modificaciones presupuestarias del ejercicio y el estado analítico de cambios en el presupuesto de gastos.

En otro apartado, se incluyó el estado de disponibilidad al cierre del ejercicio, con discriminación de cuentas de recursos ordinarios con y sin afectación, cuentas de terceros y cuentas especiales. A esto se sumó el estado de afectación de saldos, que detalla la ejecución de recursos afectados frente a gastos, recursos y gastos extrapresupuestarios, ejecución por procedencia, por fuente de financiamiento y por cuentas afectadas. Se adjuntó también el informe del contador sobre la ejecución de los recursos afectados, con identificación de los rubros de ingreso y las partidas de gasto, junto con la aplicación financiera de saldos del ejercicio anterior.

El informe incorpora el estado de evolución del pasivo analítico, tanto el emitido por el sistema como el elaborado por la contaduría municipal. Se agregó el balance general, el estado de situación patrimonial, la evolución del activo y el balance de sumas y saldos, junto con información analítica al cierre del ejercicio.

También se presentó el estado de situación económica financiera, conforme a lo establecido en la normativa de administración de recursos. Se sumaron informes de los titulares de los departamentos Ejecutivo y Deliberativo sobre el cumplimiento de programas y planes de gobierno, así como reportes trimestrales de ejecución física de metas y causas de desvíos.

La memoria de la contaduría incluyó el balance de tesorería del cuarto trimestre, el detalle de la deuda flotante por imputación y proveedor, listados de cuentas corrientes de proveedores, el libro mayor de cuentas fiscales y de resultados, índices de previsión de incobrables y la nómina de autoridades, entre otros documentos administrativos, legales y contables. También se adjuntaron informes sobre causas judiciales, sumarios administrativos, asientos manuales, ordenanzas, decretos y actas de transmisión de autoridades.

El envío se completó con el acta de arqueo al cierre del ejercicio, certificaciones de saldos bancarios y conciliaciones bancarias.

La documentación se remitió en un tomo, con archivos digitales en formato PDF disponibles mediante un enlace. La presentación ingresó al Concejo Deliberante y pasó a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, e Interpretación, Petición y Reglamento, con aprobación por unanimidad.

Desde la secretaría se informó que se solicitará a la Contaduría Municipal la definición de días y horarios para el análisis de la documentación. (14-04-26).