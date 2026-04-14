Deportes

El Club San Martín agradeció al diputado Alejandro Dichiara por la entrega de material deportivo

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

El Club San Martín de nuestra ciudad expresó su “más sincero agradecimiento a Alejandro Dichiara, actual presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, por su generoso gesto hacia nuestra institución”.

“La donación de material deportivo no es solo una ayuda concreta, sino también un mensaje de apoyo, de confianza y de compromiso con nuestros chicos, con el deporte y con los valores que promovemos día a día”, destacó la entidad en sus redes sociales.

“Estos gestos nos impulsan a seguir creciendo, soñando y trabajando con más fuerza que nunca. Muchas gracias por acompañar el camino de nuestro club”, completa el posteo. (14-06-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Gran debut de La Reserva de Dorrego en ARASO 2026

(Entrevista en LA DORREGO) Ajedrez en alza en la ciudad: lanzan la primera liga con dos categorías

Ganaron Monte, Independiente de Dorrego, Ferroviario, Suteryh, Ventana y Porteño

Asociación de Básquet del Sudoeste: se disputó la segunda fecha del Apertura 2026 en formativas

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior