El Club San Martín agradeció al diputado Alejandro Dichiara por la entrega de material deportivo

El Club San Martín de nuestra ciudad expresó su “más sincero agradecimiento a Alejandro Dichiara, actual presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, por su generoso gesto hacia nuestra institución”.

“La donación de material deportivo no es solo una ayuda concreta, sino también un mensaje de apoyo, de confianza y de compromiso con nuestros chicos, con el deporte y con los valores que promovemos día a día”, destacó la entidad en sus redes sociales.

“Estos gestos nos impulsan a seguir creciendo, soñando y trabajando con más fuerza que nunca. Muchas gracias por acompañar el camino de nuestro club”, completa el posteo. (14-06-26).