Gran debut de La Reserva de Dorrego en ARASO 2026

Con la participación de 11 jugadores de La Reserva Coronel Dorrego, comenzó en Bahía Blanca el Torneo Araso de ajedrez 2026.

En la previa de la entrega de premios, se hizo una distinción a los campeones de 2025 Y Mora Sarti recibió un diploma por haber obtenido el título femenino Sub 14.

En lo que respecta a los resultados de la primera fecha, Camilo Rocha logró un gran tercer puesto, con 4 puntos y medio sobre 7.

En Sub 10, la Reserva se trajo un trofeo mas, y de primer puesto: Santiago Claverie obtuvo 6 puntos sobre 7 y fue el ganador de la fecha.

En Sub 12, Tomás Irazusta araño el podio al sumar 4 puntos y mostrar una gran performance.

La categoria Sub 16 contó con pocos participantes y sus jugadores debieron jugar junto a los Mayores. En este caso, Octavio Iriarte sumó 3 puntos y medio demostrando también un gran nivel al enfrentarse a rivales fuertes y de mayor experiencia.

El resto de los Mayores se ubicaron de la siguiente manera en una categoría que reunió a 46 jugadores:

10mo Manuel Alvarez con 4 puntos y medio

14° Javier Claverie, 4 puntos

20° Matias Basiglio, con 3 y medio

27° Valentino Mascioli y 30° Rubén Ponce, ambos con 3 puntos

Aron Tello sumo 1 y medio y se ubico en el puesto 41.

El grupo, además, se encontró en la competencia con otro dorreguense que prometió sumarse a la Reserva en las próximas fechas de ARASO: Javier Leonardi, que sumó 5 puntos y se ubicó en el 8vo lugar.

La próxima fecha será en Coronel Suárez el 24 de mayo, pero el equipo ya tiene la mente puesta en el arranque de la Liga local, que sera el próximo 24 de abril. (13-04-26).