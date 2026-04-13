(Entrevista en LA DORREGO) Ajedrez en alza en la ciudad: lanzan la primera liga con dos categorías

El ajedrez nuestro distrito atraviesa un nuevo impulso con la creación de una liga local que se disputará durante todo el año. La iniciativa, motorizada por Manuel “Pichu” Piñero y acompañada por referentes históricos como Rubén “Tigre” Ponce, apunta a consolidar la práctica y ofrecer competencia regular para jugadores de distintos niveles.

En diálogo con LA DORREGO, explicaron los principales detalles del desarrollo de la competencia.

El certamen tendrá dos categorías, A y B, con un esquema similar al del fútbol: ascensos, descensos y promociones. Se proyecta una participación cercana a 40 jugadores, distribuidos en partes iguales. La inscripción permanece abierta hasta el 20 de abril y el inicio está previsto para el viernes 24, con encuentros semanales desde las 19.30 en sedes rotativas.

La categoría A incluirá un formato más exigente, con partidas blitz (ritmo rápido) y una partida clásica por fecha, además de la posibilidad de registrar movimientos. En la B, en cambio, se prioriza la inclusión de quienes se acercan por primera vez, con partidas clásicas de 30 minutos y sin la obligación de anotar. El sistema de juego será “todos contra todos”, lo que garantiza continuidad y rodaje competitivo.

La conformación de las categorías se basará en resultados recientes, en especial la Copa Coronel Dorrego, y en la trayectoria de los jugadores. Además, los mejores de la liga accederán a un campeonato final junto a los ganadores de los torneos abiertos, lo que refuerza el atractivo deportivo.

El proyecto surge como respuesta al crecimiento sostenido de la actividad. En los últimos meses, Dorrego organizó torneos con alta convocatoria y formó delegaciones competitivas a nivel regional. Sin embargo, faltaba una estructura local permanente que permitiera sostener el interés y sumar nuevos participantes.

Desde el Círculo de Enseñanza y Práctica de Ajedrez (CEPA), entidad impulsora, destacan el trabajo conjunto con instituciones, clubes y el municipio, que aportaron espacios, materiales y apoyo logístico. Esa red permitió ampliar la base de jugadores y acercar la disciplina a niños, jóvenes y adultos.

Referentes como Ponce subrayan el valor educativo del ajedrez, tanto para la concentración como para la toma de decisiones. La expectativa pasa por sostener el crecimiento, afianzar la liga en el tiempo y seguir formando jugadores, con la ilusión de que surjan nuevos talentos locales.

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(13-04-26)