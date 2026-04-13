Caso Loan: la Justicia fijó fecha y el juicio ya no se detiene

Por Alejandro Vecchi (Perfil)

Por fin empieza de verdad. Después de meses de especulación, maniobras dilatorias y ruido mediático, la Justicia federal dio un paso concreto: fijó el inicio del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña.

No hay más excusas. No hay más tiempos muertos.

El proceso comienza.

La decisión que ordena avanzar

El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió fijar el 16 de junio de 2026 a las 9:00 horas como fecha de inicio del debate oral.

No es un anuncio menor.

Es la confirmación de que el expediente dejó atrás la etapa de instrucción y entra en el terreno donde todo se prueba: el juicio.

Un juicio con estructura definida

La resolución no solo fija fecha: también establece cómo se desarrollará el proceso.

Audiencias con esquema de alternancia semanal.

Días centrales: martes, miércoles y jueves.

Continuidad hasta la finalización del juicio.

Esto significa algo concreto: el juicio no será simbólico.

Será largo, complejo y con producción intensiva de prueba.

Todos adentro: imputados, fiscales y víctimas.

El Tribunal ordenó la citación de todos los actores clave:

– Fiscales: Carlos Schaefer y Tamara Pourcel

– Querella: la familia Peña con sus representantes

– Imputados: todos los acusados en la causa, con sus defensas

No hay ausencias.

No hay márgenes para excusas procesales.

Prueba masiva: el juicio será técnico y profundo

La resolución admite:

– Testimonios de familiares, policías, periodistas y peritos

– Pericias clave: genética, informática, odorológica, accidentológica

– Cámara Gesell para menores

– Evidencia científica compleja

Esto anticipa lo inevitable: el juicio será una reconstrucción probatoria total del caso.

Un dato clave: el juicio será público

El Tribunal confirmó que el debate será público y con transmisión, salvo excepciones puntuales.

Esto cambia el escenario: lo que antes era relato, ahora será prueba expuesta.

Pero también una señal discutible.

Mientras fija el juicio, el Tribunal rechaza, por ahora, la reconstrucción del hecho solicitada.

Se inclina por una inspección ocular previa.

Esto abre un debate serio: la diferencia entre “ver el lugar” y reconstruir lo ocurrido no es técnica, es probatoria.

Lo que se terminó

Se terminó:

– La especulación sin expediente.

– Las versiones sin prueba.

– Las operaciones mediáticas.

Ahora empieza lo único que importa en derecho penal: la prueba en juicio.

Conclusión: el proceso entró en zona de verdad.

Colofón

El juicio empieza el 16 de junio.

Justo después del aniversario de la desaparición.

Demasiado tiempo pasó.

Ahora, la Justicia tiene la obligación de estar a la altura. (13-04-26).