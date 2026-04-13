Un repaso random por nuestro archivo / 4 de septiembre de 2009: la escuela 10 de Calvo preparaba su festejo centenario

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

La escuela 10 Luis Piedrabuena de Calvo sigue con los preparativos para celebrar el centenario de su fundación, que se desarrollará el 11 de octubre venidero.

Ese día, en horas de la mañana, tendrá lugar el acto protocolar en las instalaciones del Club Deportivo y Recreativo Calvo, mientras que por la noche, en el Club Independiente de la ciudad cabecera, se realizará la esperada cena aniversario.

Si bien estos eventos son los más significativos, la entidad educativa organizó distintas actividades que fueron coordinadas por integrantes de la asociación cooperadora, ex alumnos y cuerpo docente actual.

Con el fin de solventar los gastos de la futura celebración, así como las obras de infraestructura y mantenimiento del edificio educativo, los promotores de los festejos pusieron a la venta una rifa de recaudación, con importantes premios, que serán sorteados en el transcurso de la cena, en presencia de escribano público.

La organización anuncia que la cena y baile contará con un muy buen servicio de catering, números musicales, sorpresas emotivas. El valor de la tarjeta es muy accesible y además se puede realizar en dos pagos entre los meses de septiembre y octubre.

Además, fue diseñada una página web.

El concurso del logo de la entidad educativa, la realización de un locro el pasado 25 de mayo y el acto de padrinazgo del establecimiento, fueron algunas de las realizaciones que se concretaron camino al centenario.

Un poco de historia

La escuela comenzó a funcionar en un edificio construido de madera y cinc, propiedad Julián Fernández, que estaba ubicado situado en el campo de Josefina Valenzuela.

Aquel edificio constaba de una dependencia de 45 metros cuadrados y letrinas. Su estado de conservación era bueno

La matrícula inicial fue de 52 alumnos, con 33 varones y 19 mujeres; de ellos, 42 eran argentinos y 10 extranjeros. (13-04-26).