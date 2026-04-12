Deportes

Ganaron Monte, Independiente de Dorrego, Ferroviario, Suteryh, Ventana y Porteño

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
NICOLÁS RESTIVO (PORTEÑO) - FOTO ARCHIVO

Se completó este domingo la quinta fecha del Torneo 70 Aniversario del Club Villa Rosa.

Estos fueron los resultados:

Suteryh 3 (Elías Folasco -2- y Ciro Folasco)
San Martín 1 (Nahuel Cornou)

Pelota 0
Independiente CD 6 (Diego Banegas -2-, Ugnacio Burgos, Leandro Jeva, Agustín Biragnet y Joaquín Alzueta)

Esperanza 1 (Carlos Colantonio)
Progreso 1 (Matías Casco)

Ventana 3 (Diego Cuello, Franco Maidana y Ariel Espinola)
Independiente CP 0

Villa Rosa 0
Porteño 2 (Nicolas Restivo -2-)

Ferroviario 1 (Gianfranco Crisci, de penal)
SUPA 0

Atlético 5 (Matías Martin -3-, Franco Ortiz, Benjamín Fernández)
Alumni 3 (Matias Ortelli -2-, Aquiles Heim

El jueves Almaceceros había vencido 2-0 a Divisorio de visitante con goles de Carlos Navarro y Lázaro Ugalde).

POSICIONES: Atlético MH, 15 puntos; Independiente CD, Ferroviario, Suteryh y Porteño, 12; Ventana, 10; Independiente CP y Almaceneros, 9; Alumni, 7; San Martín y Villa Rosa, 6; Progreso, 4; SUPA, 3; Esperanza, 1; Divisorio y Pelota, 0.

PRÓXIMA FECHA (Sexta): Suteryh vs. Divisorio, San Martín vs. SUPA, Ferroviario vs. Pelota, Independiente CD vs. Esperanza, Progreso va. Villa Rosa, Porteño vs. Alumni, Atlético MH vs. Ventana e Independiente CP vs. Almaceneros (12-04-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Asociación de Básquet del Sudoeste: se disputó la segunda fecha del Apertura 2026 en formativas

Básquet: Las Dumbas comenzarán este domingo la defensa del título

Ajedrez: con participación dorreguera, este domingo tendrá la primera fecha del Prix de ARASO

Comienza este sábado la temporada de newcom para el equipo dorreguense

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior