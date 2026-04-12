Ganaron Monte, Independiente de Dorrego, Ferroviario, Suteryh, Ventana y Porteño
Se completó este domingo la quinta fecha del Torneo 70 Aniversario del Club Villa Rosa.
Estos fueron los resultados:
Suteryh 3 (Elías Folasco -2- y Ciro Folasco)
San Martín 1 (Nahuel Cornou)
Pelota 0
Independiente CD 6 (Diego Banegas -2-, Ugnacio Burgos, Leandro Jeva, Agustín Biragnet y Joaquín Alzueta)
Esperanza 1 (Carlos Colantonio)
Progreso 1 (Matías Casco)
Ventana 3 (Diego Cuello, Franco Maidana y Ariel Espinola)
Independiente CP 0
Villa Rosa 0
Porteño 2 (Nicolas Restivo -2-)
Ferroviario 1 (Gianfranco Crisci, de penal)
SUPA 0
Atlético 5 (Matías Martin -3-, Franco Ortiz, Benjamín Fernández)
Alumni 3 (Matias Ortelli -2-, Aquiles Heim
El jueves Almaceceros había vencido 2-0 a Divisorio de visitante con goles de Carlos Navarro y Lázaro Ugalde).
POSICIONES: Atlético MH, 15 puntos; Independiente CD, Ferroviario, Suteryh y Porteño, 12; Ventana, 10; Independiente CP y Almaceneros, 9; Alumni, 7; San Martín y Villa Rosa, 6; Progreso, 4; SUPA, 3; Esperanza, 1; Divisorio y Pelota, 0.
PRÓXIMA FECHA (Sexta): Suteryh vs. Divisorio, San Martín vs. SUPA, Ferroviario vs. Pelota, Independiente CD vs. Esperanza, Progreso va. Villa Rosa, Porteño vs. Alumni, Atlético MH vs. Ventana e Independiente CP vs. Almaceneros (12-04-26).