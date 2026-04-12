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La diputada Priscila Minnaard recibió días pasados a Tango Nuevo Dorrego en La Plata

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La diputada provincial Priscila Minnaard recibió en la Cámara de Diputados bonaerense a integrantes de Tango Nuevo Dorrego, quienes viajaron a La Plata para participar del Festival de Tango que se desarrolló el pasado fin de semana.

La visita tuvo un carácter especial para la legisladora, quien destacó la emoción de compartir el encuentro con la delegación dorreguense y su comunidad artística. Durante la jornada, el grupo recorrió las instalaciones del recinto legislativo y participó de una actividad recreativa en la que niños y niñas asumieron el rol de “mini diputad@s”, con la presentación de propuestas propias.

Minnaard valoró el compromiso cultural del espacio tanguero y resaltó el vínculo con la identidad local. Además, expresó su agradecimiento a quienes formaron parte de la visita y dedicó un reconocimiento particular a Corrie Marcone por su acompañamiento y predisposición. (12-04-26).

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