Asociación de Básquet del Sudoeste: se disputó la segunda fecha del Apertura 2026 en formativas

La Asociación de Básquet del Sudoeste (BASO) llevó adelante la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 en categorías formativas, con actividad en diferentes puntos de la región y una nutrida participación de clubes.

La jornada se desarrolló en Pigüé, Coronel Pringles, Coronel Suárez y Carhué, con encuentros en las divisiones Infantiles, Cadetes y Juveniles, reafirmando el crecimiento de la competencia en el sudoeste bonaerense.

En Coronel Pringles, Club de Pelota recibió a Leandro N. Alem, en una serie que tuvo resultados repartidos. El local se impuso en Infantiles por 37 a 12, mientras que Alem se quedó con los triunfos en Cadetes (71-31) y Juveniles (69-44).

Por su parte, Centro Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez dominó su jornada como local ante Independiente de Coronel Dorrego, logrando victorias en todas las categorías: 81-31 en Infantiles, 87-36 en Cadetes y 86-18 en Juveniles.

En Carhué, la Escuela Municipal se enfrentó a E.B.A.B., imponiéndose con claridad en Cadetes (113-29) y Juveniles (135-37).

En tanto, en Pigüé, Centro Blanco y Negro se quedó con los triunfos en Infantiles (66-19) y Cadetes (76-16) frente a Independiente, mientras que en Juveniles logró una ajustada victoria por 74 a 69.

Además, la jornada también incluyó actividad para los más pequeños, con partidos amistosos en categoría premini en Pigüé, donde participaron Independiente y Centro Blanco y Negro. (12-04-26).