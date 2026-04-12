Deportes

Asociación de Básquet del Sudoeste: se disputó la segunda fecha del Apertura 2026 en formativas

Hubo actividad en Pigüé, Coronel Pringles, Coronel Suárez y Carhué, con partidos en distintas categorías y encuentros de premini.

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

La Asociación de Básquet del Sudoeste (BASO) llevó adelante la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 en categorías formativas, con actividad en diferentes puntos de la región y una nutrida participación de clubes.

La jornada se desarrolló en Pigüé, Coronel Pringles, Coronel Suárez y Carhué, con encuentros en las divisiones Infantiles, Cadetes y Juveniles, reafirmando el crecimiento de la competencia en el sudoeste bonaerense.

En Coronel Pringles, Club de Pelota recibió a Leandro N. Alem, en una serie que tuvo resultados repartidos. El local se impuso en Infantiles por 37 a 12, mientras que Alem se quedó con los triunfos en Cadetes (71-31) y Juveniles (69-44).

Por su parte, Centro Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez dominó su jornada como local ante Independiente de Coronel Dorrego, logrando victorias en todas las categorías: 81-31 en Infantiles, 87-36 en Cadetes y 86-18 en Juveniles.

En Carhué, la Escuela Municipal se enfrentó a E.B.A.B., imponiéndose con claridad en Cadetes (113-29) y Juveniles (135-37).

En tanto, en Pigüé, Centro Blanco y Negro se quedó con los triunfos en Infantiles (66-19) y Cadetes (76-16) frente a Independiente, mientras que en Juveniles logró una ajustada victoria por 74 a 69.

Además, la jornada también incluyó actividad para los más pequeños, con partidos amistosos en categoría premini en Pigüé, donde participaron Independiente y Centro Blanco y Negro. (12-04-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Básquet: Las Dumbas comenzarán este domingo la defensa del título

Ajedrez: con participación dorreguera, este domingo tendrá la primera fecha del Prix de ARASO

Comienza este sábado la temporada de newcom para el equipo dorreguense

Convertirse en leyenda / Luis Díaz: El camino del campeón

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior