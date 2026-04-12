Asociación de Básquet del Sudoeste: se disputó la segunda fecha del Apertura 2026 en formativas
Hubo actividad en Pigüé, Coronel Pringles, Coronel Suárez y Carhué, con partidos en distintas categorías y encuentros de premini.
La Asociación de Básquet del Sudoeste (BASO) llevó adelante la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 en categorías formativas, con actividad en diferentes puntos de la región y una nutrida participación de clubes.
La jornada se desarrolló en Pigüé, Coronel Pringles, Coronel Suárez y Carhué, con encuentros en las divisiones Infantiles, Cadetes y Juveniles, reafirmando el crecimiento de la competencia en el sudoeste bonaerense.
En Coronel Pringles, Club de Pelota recibió a Leandro N. Alem, en una serie que tuvo resultados repartidos. El local se impuso en Infantiles por 37 a 12, mientras que Alem se quedó con los triunfos en Cadetes (71-31) y Juveniles (69-44).
Por su parte, Centro Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez dominó su jornada como local ante Independiente de Coronel Dorrego, logrando victorias en todas las categorías: 81-31 en Infantiles, 87-36 en Cadetes y 86-18 en Juveniles.
En Carhué, la Escuela Municipal se enfrentó a E.B.A.B., imponiéndose con claridad en Cadetes (113-29) y Juveniles (135-37).
En tanto, en Pigüé, Centro Blanco y Negro se quedó con los triunfos en Infantiles (66-19) y Cadetes (76-16) frente a Independiente, mientras que en Juveniles logró una ajustada victoria por 74 a 69.
Además, la jornada también incluyó actividad para los más pequeños, con partidos amistosos en categoría premini en Pigüé, donde participaron Independiente y Centro Blanco y Negro. (12-04-26).