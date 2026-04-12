¿Cuánto cuesta reparar los baches de las calles en la ciudad?

El Concejo Deliberante trató el pasado 25 de marzo una minuta de comunicación presentada por el bloque Fuerza Patria para solicitar informes sobre los costos de mantenimiento de calles en la ciudad cabecera. La iniciativa se fundamentó en la necesidad de evaluar el gasto que demandan los bacheos periódicos y su impacto en la ejecución del presupuesto municipal.

Durante la sesión, la concejala Ana María Balda argumentó el pedido al señalar la presencia constante de baches en distintas arterias y su reparación reiterada por parte del área de Vialidad. Según expresó, estos arreglos provisorios suelen deteriorarse con rapidez debido al tránsito vehicular y a factores como la lluvia o pérdidas en cañerías, lo que obliga a intervenciones frecuentes.

La minuta solicita al Departamento Ejecutivo información detallada sobre varios puntos: costos mensuales de los bacheos, vehículos afectados a las tareas, materiales utilizados y consumo de combustible, cantidad de personal por turno y un análisis comparativo sobre el costo de avanzar con soluciones integrales y duraderas.

Balda remarcó que el objetivo es optimizar el uso de los recursos públicos y generar beneficios sostenibles para los vecinos. También destacó recientes obras de reparación integral en intersecciones como Presidente Perón e Italia y Presidente Perón y Costa, y consideró oportuno evaluar la continuidad de ese tipo de intervenciones.

Las otras dos bancadas acompañaron la propuesta.

La concejala Romina Rosas (UCR) sostuvo que, si bien los bacheos y las obras integrales responden a lógicas distintas, la información solicitada puede resultar útil para futuras decisiones. En ese sentido, recordó que el responsable del área de Vialidad ya ha brindado explicaciones en comisiones sobre los procedimientos habituales.

Por su parte, la concejala de la Libertad Avanza Rosana Cabarcos valoró el trabajo del personal municipal y coincidió en la importancia de conocer los costos para analizar la eficiencia del método actual. (12-04-26).