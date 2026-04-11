Básquet: Las Dumbas comenzarán este domingo la defensa del título

Este domingo 12 de abril, en el polideportivo municipal de nuestra ciudad, a partir de las 11, equipo municipal de básquet femenino “Las Dumbas” comenzará su participación en el Torneo Regional Maxi Femenino. Recibirá a San Lorenzo de Bahía Blanca en la primera fecha del certamen.

Las jugadoras dorreguenses llegan a esta nueva temporada luego de haberse consagrado campeonas en la edición anterior.

El torneo contará con la participación de equipos de distintas localidades. Además de Dorrego, también compiten equipos de General Cerri, Punta Alta, Bahía Blanca, Médanos y Coronel Pringles. (11-04-26).