Deportes

Básquet: Las Dumbas comenzarán este domingo la defensa del título

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

Este domingo 12 de abril, en el polideportivo municipal de nuestra ciudad, a partir de las 11, equipo municipal de básquet femenino “Las Dumbas” comenzará su participación en el Torneo Regional Maxi Femenino. Recibirá a San Lorenzo de Bahía Blanca en la primera fecha del certamen.

Las jugadoras dorreguenses llegan a esta nueva temporada luego de haberse consagrado campeonas en la edición anterior.

El torneo contará con la participación de equipos de distintas localidades. Además de Dorrego, también compiten equipos de General Cerri, Punta Alta, Bahía Blanca, Médanos y Coronel Pringles. (11-04-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Ajedrez: con participación dorreguera, este domingo tendrá la primera fecha del Prix de ARASO

Comienza este sábado la temporada de newcom para el equipo dorreguense

Convertirse en leyenda / Luis Díaz: El camino del campeón

Monte imparable: goleó a Villa Rosa y es el único líder

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior