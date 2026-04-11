Piden mejoras en los baños del Parque de la Democracia

En la sesión del pasado 25 de marzo, el bloque de la UCR presentó un proyecto de resolución que apunta a mejorar las condiciones de los baños públicos del Parque de la Democracia, uno de los espacios verdes más concurridos de la ciudad cabecera.

La iniciativa surge a partir del uso intensivo que registra el predio, elegido de forma habitual por familias, jóvenes y deportistas como lugar de recreación y encuentro. Durante los fines de semana y en eventos de gran convocatoria, la cantidad de visitantes supera la capacidad actual de los sanitarios, lo que genera inconvenientes y afecta la calidad de la experiencia en el lugar.

El proyecto solicita al Departamento Ejecutivo que evalúe la ampliación, mejora y reacondicionamiento de los baños existentes. También propone analizar la posibilidad de incorporar duchas, un servicio que resultaría útil para quienes realizan actividades físicas o participan en jornadas extensas dentro del parque.

Desde el bloque de la Unión Cívica Radical destacaron que el estado y la cantidad de sanitarios representan un aspecto clave para garantizar condiciones adecuadas de higiene, salubridad y confort en espacios públicos. Además, remarcaron la importancia de incluir criterios de accesibilidad para personas con discapacidad, con el objetivo de asegurar un uso equitativo para toda la comunidad.

El concejal Casiano Gutiérrez explicó que la propuesta responde a demandas concretas de vecinos y visitantes, en especial durante eventos como la Fiesta del Olivo o celebraciones locales que convocan a personas de otros distritos. En esos contextos, las condiciones climáticas y la permanencia prolongada en el parque refuerzan la necesidad de contar con instalaciones adecuadas.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad. (11-04-26).