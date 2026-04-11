Ajedrez: con participación dorreguera, este domingo tendrá la primera fecha del Prix de ARASO

Este domingo 12 de abril, desde las 10, se disputará en la ciudad de Bahía Blanca la primera fecha del Prix de ARASO, un torneo regional que contará con la participación de delegaciones de Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Pigüé, Rivera y el anfitrión Bahía Blanca.

La delegación de Coronel Dorrego estará representada por integrantes de la asistencia técnica de esta disciplina perteneciente a la Dirección de Deportes. En categoría sub 10, competirá Santiago Claverie, mientras que en sub 16 lo hará Octavio Iriarte. En mayores, participarán Javier Claverie, Matías Basiglio, Mauro García, Daniel García y Valentino Mascioli.

El grupo estará acompañado por el profesor Emmanuel Piñero, quien trabaja en la formación y desarrollo de los ajedrecistas locales. (12-04-26).