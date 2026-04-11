El Whatsapp de los vecinos: preocupada por animales sueltos y falta de higiene en calle España

Una vecina de nuestra ciudad envió un WhatsApp de LA DORREGO con una foto para manifestar su preocupación por la situación que se vive actualmente en calle España al 200, donde, según aseguró, se registran serios problemas vinculados a la presencia de animales sueltos y la falta de higiene en la vía pública.

Según detalló, en la zona hay una gran cantidad de perros que deambulan libremente, atraídos principalmente porque algunos vecinos arrojan restos de huesos y comida en las veredas. Esta práctica, escribió, además de fomentar la permanencia de los animales en el lugar, ha generado la proliferación de roedores, lo que considera un riesgo sanitario para todos los habitantes del sector.

Asimismo, denunció situaciones puntuales que afectan directamente la convivencia, como el caso de una mascota que permanece en una terraza en condiciones inadecuadas, cuyos desechos son arrojados hacia la vía pública, situación que provoca “olores desagradables y suciedad constante en la vereda”.

“La situación es insostenible. No se puede abrir una ventana ni transitar con normalidad por la vereda debido a los olores y la suciedad. Es un problema que nos afecta a todos los vecinos”, expresó.

En este sentido, solicitó la intervención de las autoridades municipales, tanto en materia de control sanitario como en la aplicación de normas de convivencia. Incluso, reclamó posibles sanciones para quienes arrojan residuos en la vía pública o no cuidan adecuadamente a sus mascotas.

La vecina aclaró que su reclamo no es en contra de los animales, sino que promueve la tenencia responsable al expresar que el bienestar animal también implica condiciones adecuadas de cuidado y el respeto por el espacio común.

Finalmente, pidió que se evalúe el funcionamiento de los servicios correspondientes, como el control de animales en la vía pública, y que se implementen medidas concretas para mejorar la situación en el barrio. (11-04-26).