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Estos son los árbitros de la cuarta del oficial de fútbol

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Mañana domingo se jugará la cuarta fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Atlético Villa Rosa.

Los partidos comenzarán a las 16 y estos son los árbitros designados:

Atl. Monte vs. Villa Rosa — Oscar Perotti
San Martín vs. Divisorio — Ariel Turcumán
Indep. Pgles. vs. Alumni — Lucas González
Porteño vs. Esperanza — Derlis Molina
Almaceneros vs. Atl. Ventana — Matías Islas
Indep. Dorrego vs. Supa — Pablo Leguizamón
Progreso vs. Pelota — Brian Romero
Ferroviario vs. Suteryh — Sebastián Navarro (04-04-26).

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