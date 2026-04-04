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Estos son los árbitros de la cuarta del oficial de fútbol

Mañana domingo se jugará la cuarta fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Atlético Villa Rosa.

Los partidos comenzarán a las 16 y estos son los árbitros designados:

Atl. Monte vs. Villa Rosa — Oscar Perotti

San Martín vs. Divisorio — Ariel Turcumán

Indep. Pgles. vs. Alumni — Lucas González

Porteño vs. Esperanza — Derlis Molina

Almaceneros vs. Atl. Ventana — Matías Islas

Indep. Dorrego vs. Supa — Pablo Leguizamón

Progreso vs. Pelota — Brian Romero

Ferroviario vs. Suteryh — Sebastián Navarro (04-04-26).