Piden al gobierno municipal que refuerce los controles sobre criaderos de cerdos

El bloque de concejales Fuerza Patria presentó un proyecto de resolución con el objetivo de reforzar el cumplimiento de la normativa vigente que regula la instalación de criaderos de cerdos en el distrito. La iniciativa surge a partir de reclamos de vecinos y vecinas, tanto de la ciudad cabecera como de la localidad de El Perdido, quienes manifestaron preocupación por la presencia de establecimientos porcinos en zonas no habilitadas.

El proyecto, argumentado por la concejala Manuela Alonso, hace referencia a la Ordenanza N.º 2064/2001, que establece de manera expresa que los criaderos de cerdos solo pueden funcionar en zona rural. Según se detalla, esta disposición tiene como finalidad prevenir impactos ambientales y sanitarios asociados a la actividad, como la generación de olores, la acumulación de efluentes, la posible contaminación del suelo y de las napas de agua, así como la proliferación de insectos.

En este sentido, se advierte que la instalación de estos criaderos fuera de las áreas permitidas afecta directamente la calidad de vida de la población, generando conflictos de convivencia y potenciales riesgos para la salud pública. Asimismo, se remarca la importancia del ordenamiento territorial como herramienta clave para lograr un equilibrio entre el desarrollo productivo y la protección del ambiente.

El proyecto solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que garantice el estricto cumplimiento del artículo 3 de la ordenanza mencionada y que informe al cuerpo deliberativo, en un plazo razonable, sobre la existencia de criaderos habilitados o en funcionamiento, su localización y su adecuación a la normativa vigente. También requiere detalles sobre las acciones de control e inspección realizadas, así como las medidas adoptadas ante posibles incumplimientos.

Por otra parte, la iniciativa plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización, especialmente en zonas urbanas, con el objetivo de evitar nuevas instalaciones irregulares.

“Este proyecto responde a una demanda concreta de los vecinos, pensando no solo en la calidad de vida, sino también en una mirada sanitaria y ambiental”, señalaron desde el bloque de FP.

La propuesta fue acompañada por las otras dos bancadas. (04-04-26).