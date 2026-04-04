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Sauce Grande: hallaron en buen estado a las personas que estaban desaparecidas

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El Secretario de Seguridad del municipio de Tornquist, Daniel Pérez, confirmó que los tres kayakistas bahienses que eran intensamente buscados desde la jornada de ayer se encuentran en buen estado de salud.

El funcionario describió que los deportistas lograron comunicarse para informar que su demora formaba parte de la travesía planificada y que se disponen a regresar por sus propios medios.

Cabe recordar que el operativo de búsqueda se había puesto en marcha luego de que integrantes de una agrupación de navegación dieran aviso de la ausencia de las personas.

De esa forma, bomberos voluntarios de Saldungaray y Sierra de la Ventana, además de personal policial, habían comenzado a realizar rastrillajes en la zona.

Como se informara, los navegantes iniciaron la travesía a las 11 de la víspera, en inmediaciones del cementerio de Saldungaray, junto al puente de la Ruta 72, con la intención de remar en dirección al Dique Paso de las Piedras. En ese lugar estaba dispuesta una camioneta en la que regresarían al punto de partida.

De acuerdo con lo informado por Pérez, los hombres decidieron realizar una travesía, acampar y regresar durante la mañana de hoy hacia el vehículo.

Agregó que se trata de personas avezadas en el kayakismo y que contaban con los elementos de seguridad necesarios.(Fuente y foto Radio Reflejos). (04-04-26).

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