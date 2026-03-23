“Lamento mucho que no haya estado el presidente de la Liga”

En el marco del 70° aniversario del Club Villa Rosa, se llevó a cabo el acto de inauguración del Torneo Oficial de la Liga de Fútbol.

El dirigente albiverde Ogue Fabián Madariaga destacó en sus redes la importancia de la jornada y el acompañamiento recibido: “Hoy fue un día muy importante para nuestra institución, donde asistimos al acto de inauguración del Campeonato Oficial ‘70 aniversario del Club Villa Rosa’”.

El evento contó con la presencia del intendente Juan Chalde, representantes políticos, dirigentes de distintos clubes y ex presidentes de la institución. “Hubo un marco magnífico que dio un colorido muy importante a lo que estaba previsto”, expresó.

Sin embargo, Madariaga también manifestó su malestar por la ausencia del presidente de la Liga de Fútbol (Diego Bertone) en un evento que consideró clave para el inicio del calendario deportivo. “Lamento mucho que en un campeonato organizado por la Liga no nos haya acompañado o encabezado el evento el presidente de la Liga”, señaló.

A pesar de la crítica, el dirigente puso el foco en la relevancia de las instituciones por encima de las personas: “De solo pensar que el ente madre del fútbol ha organizado tantos campeonatos en sus 64 años de vida y lo seguirá haciendo, me da la pauta de que lo que importa son las instituciones”.

Finalmente, dejó un mensaje positivo de cara a la competencia: “Que sea un buen torneo para todos”. (23-03-26).