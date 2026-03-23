Docentes del distrito impulsan la creación de una comisión para controlar el uso del Fondo Educativo

El Frente de Unidad Docente de Coronel Dorrego presentó una nota ante el Concejo Deliberante para solicitar la creación de una Comisión de Seguimiento del Fondo de Financiamiento Educativo, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y participación en el uso de los recursos.

La iniciativa se fundamenta en lo establecido por la Ley Nacional de Educación 26.206 y la Ley de Financiamiento Educativo 26.075, que asignan al Estado la responsabilidad de asegurar una educación pública de calidad y el uso equitativo de los fondos destinados al sector.

Desde el espacio docente remarcaron la necesidad de “garantizar la utilización eficiente del Fondo Educativo según las necesidades del sistema educativo local”, promoviendo a su vez la participación de la comunidad en la definición del destino del dinero público.

La comisión propuesta tendría entre sus funciones sugerir prioridades de inversión, elaborar informes anuales, controlar la asignación de recursos y articular acciones entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal. Además, se plantea que esté integrada por representantes del gobierno local, el Concejo Deliberante, la Dirección General de Cultura y Educación y los gremios docentes.

Otro de los puntos destacados es la posibilidad de convocar a instituciones y actores relevantes del ámbito educativo para enriquecer el debate y fortalecer los mecanismos de participación democrática.

El proyecto también prevé que el Departamento Ejecutivo facilite toda la información necesaria para el funcionamiento de la comisión, que deberá reunirse periódicamente y dejar registro formal de sus encuentros.

La nota fue enviada a las comisiones de Interpretación, Petición y Reglamento. (23-03-26).