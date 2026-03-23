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El 125° aniversario de la Asociación Española será declarado de interés municipal

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La Asociación Española de Socorros Mutuos de Coronel Dorrego presentó una nota ante el Concejo Deliberante con el objetivo de lograr que se declare de interés municipal la conmemoración de su 125° aniversario, que se celebrará el próximo 7 de julio.

La institución, fundada en 1901, es considerada una de las entidades más emblemáticas de la comunidad local. A lo largo de su extensa trayectoria, ha desarrollado una destacada labor social, cultural y solidaria, promoviendo la integración y manteniendo vivas las tradiciones españolas en la ciudad.

Desde la entidad resaltaron que, durante más de un siglo, ha funcionado como un espacio de encuentro para familias, descendientes y vecinos, además de contribuir activamente al desarrollo cultural mediante la organización de diversas actividades y su participación en eventos comunitarios.

Asimismo, se destacó su constante colaboración con distintas instituciones de la localidad, entre ellas la Escuela Primaria Nº 19, a la cual apadrina.

El pedido, que fue girado a la Comisión de Interpretación, Petición y Reglamento, será aprobado en la sesión del próximo miércoles 25. (23-03-26).

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