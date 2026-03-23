La concejala Manuela Alonso, del bloque Fuerza Patria, se refirió a los 50 años del proceso de recuperación de la democracia en la Argentina.

“Se cumplieron cincuenta años del proceso de recuperación de la democracia en la Argentina. Cincuenta años desde el 24 de marzo de 1976”, expresó en la última sesión del Concejo Deliberante.

“(Fue) un camino que nuestro pueblo transitó luego de largos períodos de proscripción, persecución política y golpes de estado que interrumpieron la voluntad popular”.

“Para quienes provenimos del movimiento nacional y popular, hablar de democracia no es solo hablar de elecciones, es hablar de participación del pueblo, de justicia social y de garantías de derechos”, agregó.

Luego, manifestó: “La democracia en nuestro país sufrió interrupciones institucionales que buscaron disciplinar a un pueblo que reclamaba igualdad y dignidad”.

“Sin embargo -dijo-, la democracia argentina se mantuvo gracias a la resistencia del pueblo, de los trabajadores, de los movimientos sociales y de las fuerzas políticas comprometidas con la soberanía popular”.

Al cumplirse este aniversario, la concejala llamó a renovar el compromiso institucional: “Hoy, a cincuenta años de aquel momento histórico, es importante reafirmar desde este Honorable Concejo Deliberante nuestro compromiso con la democracia como forma de vida”.

En ese sentido, sostuvo: “Porque la democracia se construye cuando se defienden las instituciones, cuando se respeta la pluralidad de voces y cuando el estado está presente”.

También puso el foco en el rol del Concejo dorreguense: “Desde este cuerpo legislativo, que representa la voz de nuestro pueblo en el ámbito local, tenemos la responsabilidad de cuidar esa democracia todos los días, escuchando, debatiendo, construyendo acuerdos y defendiendo siempre la voluntad popular”.

Finalmente, dijo: “Porque la verdadera democracia es aquella donde el gobierno defiende un solo interés, el del pueblo”. Y cerró: “Por eso, en este aniversario, reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la participación popular y la ampliación permanente de derechos para nuestra comunidad. Ni olvido ni perdón, memoria, verdad y justicia”. (23-03-26).