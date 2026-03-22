Deportes

Ganaron Suteryh, Almaceceros y Villa Rosa

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Con tres partidos se puso en marcha hoy domingo el Torneo Oficial de Fútbol 70 Aniversario del Club Villa Rosa.

En Monte Hermoso, Almaceceros venció 2-1 al debutante Esperanza. Néstor Rosales puso en ventaja al dueño de casa. Valentín Barroso y Benjamín Sauer lo dieron vuelta para el pringlense

Gran victoria de Suteryh en Saldungaray al vencer 3-0 a Porteño con gritos de Tiziano González, Guillermo Coronel y Yonathan Escobar.

En Dorrego, Villa Rosa superó 1-0 a Villa Ventana con gol de Bruno Montero.

La fecha inaugural seguirá mañana lunes con el partido entre Atlético Monte Hermoso y SUPA.

El martes se completará con cuatro cotejos: Club de Pelota vs. Independiente C.P, Ferroviario vs.Independiente C.D, Divisorio vs. Alumni y San Martín vs. Progreso. (Foto captura de pantalla Dame Pelota. (22-03-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

BASO inicia su segundo año con el desafío de consolidar su crecimiento

Entregaron kits deportivos a clubes locales

Ramiro Gerk: “Este año tengo ganas de revertir lo que pasó y pelear arriba con Villa Mitre”

Se suspendió el inicio del oficial de fútbol por las lluvias

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior