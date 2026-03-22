Ganaron Suteryh, Almaceceros y Villa Rosa

Con tres partidos se puso en marcha hoy domingo el Torneo Oficial de Fútbol 70 Aniversario del Club Villa Rosa.

En Monte Hermoso, Almaceceros venció 2-1 al debutante Esperanza. Néstor Rosales puso en ventaja al dueño de casa. Valentín Barroso y Benjamín Sauer lo dieron vuelta para el pringlense

Gran victoria de Suteryh en Saldungaray al vencer 3-0 a Porteño con gritos de Tiziano González, Guillermo Coronel y Yonathan Escobar.

En Dorrego, Villa Rosa superó 1-0 a Villa Ventana con gol de Bruno Montero.

La fecha inaugural seguirá mañana lunes con el partido entre Atlético Monte Hermoso y SUPA.

El martes se completará con cuatro cotejos: Club de Pelota vs. Independiente C.P, Ferroviario vs.Independiente C.D, Divisorio vs. Alumni y San Martín vs. Progreso. (Foto captura de pantalla Dame Pelota. (22-03-26).