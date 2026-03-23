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Desde el jueves, las temperaturas máximas se acercarán a los 30 grados

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El pronóstico del tiempo para Coronel Dorrego anticipa una semana con condiciones mayormente estables, marcada por cielos despejados, temperaturas en ascenso y un cierre con posibles lloviznas.

Desde este martes, se espera una jornada soleada con una máxima de 24°C y una mínima de 12°C. El buen tiempo continuará el miércoles, con temperaturas levemente más bajas (22°C de máxima y 11°C de mínima), pero manteniendo el cielo despejado.

A partir del jueves comenzará un progresivo aumento de las temperaturas. Ese día se prevé una máxima de 26°C, mientras que el viernes el termómetro alcanzará los 28°C. El fin de semana profundizará esta tendencia: el sábado se presentará soleado con una máxima de 29°C, y el domingo, aunque con cielo parcialmente soleado, podría llegar a los 30°C, convirtiéndose en el día más caluroso del período.

El inicio de la próxima semana traería un leve cambio en las condiciones. Para el lunes se anuncian lloviznas y temperaturas elevadas, con una máxima de 29°C y una mínima de 22°C, lo que podría generar un ambiente más húmedo e inestable. (23-03-26).

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